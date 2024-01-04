Tods Hot Rods
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- Jan 4, 2024
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I have a 78mm BBK THROTTLE BODY INTAKE, ADAPTER PLATE AND AIR RAID FILTER W HOUSING, HARDWARE AND CLAMPS.
WAS REMOVED FRKM AN 01 GT CONVERTIBLE 4.6 PARTS DONOR VEHICLE THAT QAS IN NY SHOP.
WORKS AND PERFORMS EXCELLENT INCLUDES A OF THE ABOVE PARTS.
WANT TO SELL AS A PACKAGE NO INDIVIDUAL PARTS SALES.
WILL ASSIST AND HELP COORDINATE SHIPPING WITH PAYMENT BEING BUYER RESPONSIBILTY.
HAPPYTO RESPOND AND ANSWER ALL QUESTIONS.
$325 FOR ALL
REGARDS
TOD
TODS HOT RODS
MOORPARK CA 93021
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TOD
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