For Sale 78mm BBK Throttle Body Intake, Air Raid Filter Duct and housing, misc vent tubes

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Tods Hot Rods

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Jan 4, 2024
2
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13
Moorpark CA 93021
#1
I have a 78mm BBK THROTTLE BODY INTAKE, ADAPTER PLATE AND AIR RAID FILTER W HOUSING, HARDWARE AND CLAMPS.
WAS REMOVED FRKM AN 01 GT CONVERTIBLE 4.6 PARTS DONOR VEHICLE THAT QAS IN NY SHOP.
WORKS AND PERFORMS EXCELLENT INCLUDES A OF THE ABOVE PARTS.
WANT TO SELL AS A PACKAGE NO INDIVIDUAL PARTS SALES.

WILL ASSIST AND HELP COORDINATE SHIPPING WITH PAYMENT BEING BUYER RESPONSIBILTY.

HAPPYTO RESPOND AND ANSWER ALL QUESTIONS.

$325 FOR ALL

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TODS HOT RODS
MOORPARK CA 93021
 

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