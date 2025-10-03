3.8 start problems. New edge 2003

Every morning my car starts without a problem, but when I arrive at a location and turn it off, it sometimes won't start. When I shift gears at a stoplight, the idle sometimes drops too low, causing it to stall. I've already replaced the fuel pump, fuel filter, IAC valve, and battery. When I try to start the car with the windows fully up, and I keep trying to roll them up, the rpm drops.

Codes: P0156, P0141, P0136, P0161





Todas las mañanas mi coche arranca sin problemas, pero cuando llego a un sitio y lo apago, a veces no arranca. Al cambiar de marcha en un semáforo, el ralentí a veces baja demasiado, lo que provoca que se cale. Ya cambió la bomba de gasolina, el filtro de combustible, la válvula IAC y la batería. Cuando intento arrancar el coche con las ventanillas completamente subidas y sigo intentando subirlas, las rpm bajan.

Codes: P0136, P0141, P0156, P0161